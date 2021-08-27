Верховный суд удовлетворил иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов

Верховный суд Белоруссии решил удовлетворить иск властей о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), передает пресс-служба организации.

«Согласно решению Верховного суда, все доводы представителя БАЖ об отказе в удовлетворении иска не должны считаться важными, а представитель ответчика «неправильно понимает закон», — сказано в сообщении.

Как заявил председатель БАЖ Андрей Бастунец, ассоциация продолжит делать свою работу «независимо от решения судов и административных органов, всеми законными способами».

Ранее стало известно, что БАЖ нарушил третью статью 27 закона РБ «Об общественных объединениях». В Министерстве юстиции Белоруссии заявляли, что организация признала выявленные нарушения, но в установленный срок не предприняла мер по устранению нарушений.

В июле сотрудники правоохранительных органов Белоруссии пришли с обысками в офисы сразу нескольких общественных организаций: правозащитный центр «Весна», издание «Имена», движение «За свободу», организация «Батьковщина» и БАЖ.

Белорусская ассоциация журналистов была основана в 1995 году. Это неправительственная общественная организация, выступающая в защиту прав журналистов и принципов свободной и профессиональной журналистики.