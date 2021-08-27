Миниатюрную бутылку виски продали за £5600

Бутылку шотландского виски Springbank объемом 50 мл продали на аукционе за рекордную сумму в £5600. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что бутылка виски была частью коллекции миниатюр соучредителя интернет-магазина The Whisky Exchange Сукхиндера Сингха. Всего он хранил в ней 400 бутылок. По словам коллекционера, он решил продать большую часть миниатюр, чтобы освободить место для будущих покупок.

Что касается Springbank, то это односолодовый виски, который производили на винокурне Springbank Distillery в шотландском городе Кэмпбелтауне в 1919 году. Springbank занесли в книгу рекордов Гиннеса как самый дорогой виски в мире.

«Мне очень приятно, что после 40 лет коллекционирования этих бутылок они нашли свое место в других коллекциях по всему миру», — сказал Сингх.

Ранее сообщалось, что кусок торта со свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы продали на аукционе Dominic Winter Auctioneers за сумму, в пять раз превышающую стартовый лот — $2565 или £1850.