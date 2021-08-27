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Штраф за езду ночью с громкой музыкой и без глушителей могут ввести по всей России

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Штрафы, предусмотренные за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей, могут распространить на всю Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирину Рукавишникову.

При этом она добавила, что штраф за подобные нарушения может взиматься и в дневное время.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин предложил внести в Мосгордуму законопроект о преднамеренном нарушении тишины водителями транспортных средств и установить минимальный штраф в размере пяти тысяч рублей, привязав точную сумму к мощности автомобиля.

По словам Рукавишниковой, планируется, что данное нарушение войдет в статью «Хулиганство» в новой редакции КоАП РФ. Его внесение ожидается в Госдуму в ближайшее время. Чиновник добавила, что нарушающие тишину водители проявляют «полное пренебрежение к правам других граждан на тишину и покой, как в ночное, так и в дневное время».

«Поэтому подобные проявления неуважения к обществу должны строго пресекаться», — заключила сенатор.

В июне стало известно, что в Госдуме создадут рабочую группу по вопросам «закона тишины», который предлагает штрафовать соседей, шумящих в ночное время (с 23.00 до 7.00), на сумму до 150 тыс. руб.

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