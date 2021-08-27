В России будут шить школьную форму, защищающую от коронавируса

Предприятие «Чайковский текстиль» в Пермском крае запустит производство школьной формы «с защитой от коронавируса». Об этом сообщил губернатор края Дмитрий Махонин в Instagram.

По словам Махонина, на предприятии уже начали производство инновационной ткани для медицинских текстильных изделий «Панацея РР 180», с барьерными свойствами против COVID-19.

На сайте предприятия указано, что ткань также рекомендована для изготовления многоразовой одежды тем, кто сталкивается с повышенным риском заболеть коронавирусом.

Ранее сообщалось, что россияне по сравнению с августом прошлого года в три раза чаще стали интересоваться школьной формой через объявления по перепродаже. Эксперты полагают, что изменения в спросе связаны с улучшением эпидемиологической обстановки — в прошлом году из-за пандемии многие дети остались дома и далеко не всегда нуждались в привычных атрибутах школьной жизни.