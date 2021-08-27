Главе НКО с сотней животных из приюта в Афганистане не дали вылететь из страны

Пен Фартинг, бывший британский морской пехотинец, а ныне — глава благотворительного фонда «Nowzad» сообщил «Би-Би-Си», что ему пришлось вернуться со своими животными в Кабул из международного аэропорта.

Хозяин приюта сообщил, что команда вместе со всеми животными пережила террористические атаки днем ранее, но им не дали вылететь из страны, и поэтому Фартинг принял решение временно вернуться в Кабул.

«Нам пришлось развернуться после того, как президент США изменил правила выезда за два часа до того, как мы должны были вылететь. Мы прошли через ад, а потом вернулись в жуткий хаос», — сообщил Пен Фартинг.

Министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллис в связи с этими событиями заявил, что надеется, что животные смогут прилететь в Британию, однако операция по их спасению заняла слишком много времени, в то время как королевским военным стоит сейчас сфокусироваться на решении гуманитарного кризиса.

Ранее сообщалось, что Пен Фартинг боялся, что животные могут умереть из-за ужасной жары рядом с аэропортом.