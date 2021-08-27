Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Шесть человек находятся в тяжелом состоянии после взрывов боеприпасов... 06:04
Экс-игрок «Зенита» — о группе ЛЧ: надеюсь, «Челси» не будет играть... 05:41
Трамп о теракте в Кабуле: «этой трагедии нельзя было позволить... 05:27
Определились все участники группового этапа Лиги Европы 05:25
«Ахмат» сделал заявление по скандальному голу в ворота «Арсенала» 05:18
Число погибших в результате терактов в Кабуле превысило 100 человек 05:14
Наставник «Зенита» Семак — о своей группе в ЛЧ:... 05:02
СМИ: один из лидеров талибов* считается террористом в США и «стоит»... 04:58
Мэр Магадана допустил введение в городе ЧС из-за мусора 04:44
В Крыму рассказали, кто виноват в водной блокаде 04:38

В Якутии к концу августа прогнозируется снег и сильное понижение температуры

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

В Якутии к концу августа прогнозируется снег и сильное понижение температуры, вплоть до минусовых значений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Местами с мокрым снегом, на западе местами кратковременные дожди, грозы, ветер умеренный, в Анабарском, Булунском, Жиганском, 29 августа в Оленекском, Мирнинском порывы до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7-12, при прояснении 0-плюс 5 <...>», — указано в сообщении.

Отмечается, что снег и минусовая температура будут особенно заметны в арктических районах на севере Якутии.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал найти снег в августе.

22 августа сообщалось о ликвидации пожаров на площади свыше 800 тыс. га. 25 августа ликвидировали еще пять природных пожаров площадью более 400 тыс. га.

По данным регионального правительства, на территории республики на 23 августа действовало 50 пожаров на площади свыше 1,2 млн га. В МЧС уточнили, что пожаров в пятикилометровой зоне от населенных пунктов нет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Байден — террористам: не забудем, не простим и заставим ответить
Схожие приметы: в Тюмени более 20 лет остаются нераскрытыми пропажи детей
Задержанный по подозрению в убийстве девочки в Тюмени признал вину
Атака ИГ* в Афганистане: США потеряли 12 военных
Хроника взрывов у аэропорта в Кабуле
Несколько человек погибли при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге
Против стримеров, распыливших газ в лицо женщине, возбудили уголовное дело
Минобороны Казахстана назвало возможную причину пожара в военной части
Сотрудник полиции Капитолия, застреливший 6 января ветерана, раскрыл свою личность
Новости и материалы
Шесть человек находятся в тяжелом состоянии после взрывов боеприпасов в Казахстане
Экс-игрок «Зенита» — о группе ЛЧ: надеюсь, «Челси» не будет играть в полную силу
Трамп о теракте в Кабуле: «этой трагедии нельзя было позволить случиться»
Определились все участники группового этапа Лиги Европы
«Ахмат» сделал заявление по скандальному голу в ворота «Арсенала»
Число погибших в результате терактов в Кабуле превысило 100 человек
Наставник «Зенита» Семак — о своей группе в ЛЧ: «Челси» — явный фаворит
СМИ: один из лидеров талибов* считается террористом в США и «стоит» $5 млн
Мэр Магадана допустил введение в городе ЧС из-за мусора
В Крыму рассказали, кто виноват в водной блокаде
Уткин — о «Матч ТВ»: группа придурков руководит спортивным ТВ
Москва, Петербург и Уфа возглавили рейтинг доступности школ
Во Владивостоке девушка утонула, пока искала локацию для фото
После поражения «Спартака» администрация клуба вызвала полицию к стадиону
Вокалист Kiss Пол Стэнли заразился COVID-19
Новая российская астрофизическая лаборатория будет запущена в космос после 2025 года
Хуснуллин рассказал, когда будет принято решение по магистрали «Москва — Нижний Новгород»
Новые занятия появятся в школах Подмосковья в этом учебном году
Все новости
Надзор за алкометрами ГИБДД уходит в частные руки
Эксперты опасаются злоупотреблений в связи с изменением порядка проверки водителей на трезвость
Столицу защитят без ядерного зонтика
Модернизация РЛС «Дон-2Н» позволит Москве отказаться от ядерных противоракет
«Хотел бы вернуться в тот день, когда я ребенком потерялся на стадионе»
Интервью Хью Джекмана, Ребекки Фергюсон и Тэндиве Ньютон
Пальто подороже: как обстановка в Афганистане влияет на моду
Приход к власти «Талибана*»* нанес урон мировой индустрии моды
«Цифровой кочевник»: как в Европе стимулируют трудовую миграцию
Европа открывает визы для новых специалистов, готовых вдохнуть жизнь в глубинку
«Хотят отомстить за поражение»: почему православие стало главной политической темой в Черногории
Сторонники президента Мило Джукановича выступают против интронации епископа Сербской православной церкви
«Девочка-скандал»: Земфире — 45
Бросались бутылками: как армянский парламент принимал программу правительства
Что Пашинян пообещал Армении
«Фабрика уничтожения людей»: что ждет брошенных Западом афганцев
США и НАТО не успевают эвакуировать всех своих соратников из Афганистана
«Хранил тело в холодильнике несколько дней»
Подозреваемый в убийстве школьницы из Тюмени рассказал подробности преступления
«Редкий случай»: как москвичка умерла во время ринопластики
Предсказать реакцию на анестезию невозможно, предупредили в Минздраве
В Кабуле произошли несколько взрывов у аэропорта
СМИ: при терактах рядом с аэропортом Кабула пострадали не менее 210 человек
Не спешите с покупкой нового смартфона. Скорее всего, в этом нет необходимости
Эксперты рассказали о том, почему не стоит обновлять свой гаджет каждый год
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях