В Якутии к концу августа прогнозируется снег и сильное понижение температуры, вплоть до минусовых значений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Местами с мокрым снегом, на западе местами кратковременные дожди, грозы, ветер умеренный, в Анабарском, Булунском, Жиганском, 29 августа в Оленекском, Мирнинском порывы до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7-12, при прояснении 0-плюс 5 <...>», — указано в сообщении.

Отмечается, что снег и минусовая температура будут особенно заметны в арктических районах на севере Якутии.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал найти снег в августе.

22 августа сообщалось о ликвидации пожаров на площади свыше 800 тыс. га. 25 августа ликвидировали еще пять природных пожаров площадью более 400 тыс. га.

По данным регионального правительства, на территории республики на 23 августа действовало 50 пожаров на площади свыше 1,2 млн га. В МЧС уточнили, что пожаров в пятикилометровой зоне от населенных пунктов нет.