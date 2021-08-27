В Крыму рассказали, кто виноват в водной блокаде

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс высказал мнение, что главным организатором водной блокады Крыма является Андрей Сенченко — бывший врио заместителя главы администрации президента Украины. Об этом пишет РИА «Новости».

«Главным организатором и исполнителем водной блокады является Андрей Сенченко. Это непосредственный исполнитель и самое главное действующее лицо. Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в следственный комитет», — заявил Фикс.

По его мнению, Сенченко в 2014 году заставил украинских предпринимателей выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала, а позднее воплотил эту идею в жизнь.

Фикс отметил, что собраны документы, которые могут подтвердить причастность к блокаде экс-президента Петра Порошенко, а также лидеров запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа (организация запрещена в России)» Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова.

На этой неделе было возбуждено уголовное дело об экоциде по факту водной блокады Крыма. По статье 358 УК РФ наказание грозит в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет

Ранее глава комитета по законодательству Госсовета Крыма, замглавы рабочей группы парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов заявил, что организаторам водной блокады Крыма не удастся уйти от ответственности.