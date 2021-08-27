Мэр Магадана допустил введение в городе ЧС из-за мусора

Мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что готов ввести в городе режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с вывозом мусора, сообщает «Интерфакс».

«Даем неделю региональному оператору на исправление положения в Магадане с мусором. В обратном случае мы будем вынуждены перейти от ситуации повышенной готовности в режим ЧС», — заявил Гришан на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

На том же заседании выступил с докладом министр строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области Иван Бережной, который отметил, что в городе образуются стихийные свалки.

«Региональный оператор «Магаданский» не справляется с поставленными задачами. Наш мониторинг показывает, что ежедневно убирается меньше половины положенного. Если так пойдет и далее, выплата субсидий из бюджета Магаданской области региональному оператору будет приостановлена. Надо менять графики работы, привлекать дополнительную технику, рабочих», — заявил Бережной.

Ранее Сахалинская область в 2020 году направила на борьбу с незаконными свалками 87 млн рублей.