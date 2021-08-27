Автомобиль въехал в остановку на севере Москвы, есть пострадавшие

Автомобиль врезался в автобусную остановку на севере Москвы, по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

«На Дубнинской улице в районе д. 38 автомобиль врезался в автобусную остановку и выехал на тротуар. По предварительной информации, есть пострадавшие. Движение не затруднено», — говорится сообщении ведомства.

Отмечается, что на месте ДТП работают оперативные службы. Иные подробности не приводятся.

В июне на Дубнинской улице произошла перестрелка, были задержаны девятнадцать участников уличного конфликта. Две группы мужчин были с огнестрельным оружием, и у них при себе оказались флаги с нацисткой символикой. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на 554-м километре трассы «Москва – Санкт-Петербург» фура с виноградом налетела на отбойник и взорвалась. Авария попала на видео. Водитель в результате инцидента не пострадал.