В сети появилось полное видео с места убийства мэра Кривого Рога

В сети появилась запись с нескольких камер наблюдения в доме мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого нашли мертвым на пороге своего дома. Запись опубликовал местный журналист Олег Ермолинский на своем YouTube-канале.

На кадрах видно, как Павлов за час с небольшим до убийства ходит по веранде своего дома с ружьем и мобильным телефоном. Мужчина напряженно смотрит через дверь, словно ожидая кого-то. Затем он садится у входной двери, а через несколько минут его голова дергается, и он сползает вниз.

Ранее депутат городского совета Кривого Рога Виктория Третяк заявила, что на теле погибшего мэра были следы, напоминающие последствия избиения. Она также отмечала, что к расследованию на месте инцидента не были допущены местные полицейские, «все ждали киевских» сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, по ее словам, что с места пропали личные вещи Павлова, а «оружие лежало по-другому».

15 августа мэр Кривого Рога Константин Павлов был обнаружен мертвым на веранде его дома. Рядом с ним лежало охотничье ружье.

Позже Национальная полиция Украины сообщила, что расследует смерть чиновника как умышленное убийство.