СК проанализирует все нераскрытые тяжкие преступления по России

Главное следственное управление СК РФ должно проанализировать сведения о нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлениях по всей стране. Соответствующее распоряжение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России на оперативных совещаниях уже обращал внимание руководителей следственных органов по субъектам на необходимость обеспечивать максимально тщательный подход к их расследованию», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что подобный деяния представляют высокую общественную опасность и раскрывать их — одна из приоритетных целей ведомства. В то же время в некоторых регионах такие преступления не могут раскрыть в течение продолжительного времени, что вызвано, подчеркивают в ведомстве, некачественной организацией следственной и криминалистической работы на местах, отсутствием инициативы, должного взаимодействия с оперативно-розыскными органами, а иногда и игнорированием сведений, поступающих от граждан.

Доклад по проделанной работе Бастрыкин потребовал представить в течение недели. При этом в документе должны учитываться дела, как находящиеся в производстве, так и приостановленные, в том числе, по которым истекли сроки давности.

«По итогам изучения доклада центральным аппаратом СК России будут прорабатываться возможные меры, направленные на улучшение организации работы следственных органов по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений», — пояснили в ведомстве.

Недавно в центральный аппарат СК из-за неэффективно организованной работы было передано дело по факту исчезновение девочки, которую впоследствии нашли убитой. В отношении руководителя СК РФ по Тюменской области Александра Кублякова, который руководил расследованием на месте, была назначена служебная проверка.

Также председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в Тюмень группу следователей центрального аппарата для расследования уголовного дела о фактах безвестного исчезновения восьми детей в Тюменской области, которые происходили в регионе начиная с 1997 года.