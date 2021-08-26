Сооснователь сети «Ёбидоёби» написал заявление в полицию после угроз убийством

Сооснователь российской сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби» Константин Зимен написал заявление в полицию на Telegram-канал Владислава Позднякова «Мужское государство» в связи с угрозами и попытками заблокировать сайт компании. По его словам, подписчики сообщества требуют удаления публикации с темнокожим мужчиной в инстаграме «Ёбидоёби». Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

«Наши красноярские юристы обратились с заявлением в полицию. Но мне бы хотелось, чтобы реакция властей происходила быстрее», — отметил он.

Зимен также рассказал, что с сегодняшнего дня подписчики Telegram-канала «Мужское государство» пытаются взломать его аккаунты в социальных сетях и мессенджерах. По его словам, на его номер телефона пытаются оформить различные заказы.

«Сегодня хотят взломать все мои социальные сети, в том числе Telegram, WhatsApp, Viber, пытаются с помощью какого-то специального сервиса оформить огромное количество заказов на мой телефон. Там не только еда, банки, там огромное количество кодов-подтверждений, которые мне приходят. Поступают по 2-3 звонка в минуту, из-за этого до меня невозможно дозвониться», — сказал он.

Ранее сооснователь сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби» Константин Зимен пожаловался, что ему начали угрожать убийством после публикации рекламных постов с изображением темнокожего мужчины в социальных сетях.