Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Алана Мамаева опубликовала видео с пьяным экс-супругом 16:17
На Украине Меркель обвинили в попытке подкупа украинцев 16:16
Талибы* назвали сообщения о домашнем аресте Карзая и Абдуллы пустыми словами 16:15
Российская армия получит осенью первый тяжелый ударный беспилотник «Альтиус» 16:15
На МКС вырастят образец человеческой ткани 16:06
Мбаппе отказал «ПСЖ» в контракте на €125 млн 16:04
У задержанного за убийство школьницы из Тюмени ранее был детский сад 16:00
Работавшему курьером чемпиону Паралимпиады Асташову подарят квартиру 15:56
Самолет итальянских ВВС обстреляли в Кабуле 15:54
Новый российский авианосец может получить электромагнитную катапульту 15:51

Названа дата похорон убитой в Тюмени девочки

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Похороны убитой восьмилетней девочки в Тюмени пройдут 28 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на волонтера.

Восьмилетняя девочка пропала днем 30 июня в Тюмени. 19 августа бригада рабочих, которые косили траву у озера Оброчное на Лесобазе, обнаружила ребенка мертвым, на теле были следы насильственной смерти. Уже 25 августа предполагаемый убийца девочки был задержан. По данным СМИ, его зовут Виталий Бережной, он работает на мебельном производстве, а с 2009 по 2011 год служил сержантом в милиции. Мужчина признался в том, что заманил ребенка в квартиру, изнасиловал, а потом задушил.

Ранее стало известно, что СК инициировал служебную проверку в отношении руководителя регионального управления СК РФ Александра Кублякова после убийства школьницы. Также в ведомстве сообщили, что расследуют дело о пропаже без вести еще восьми детей в Тюмени. Речь идет о девяти фактах пропажи детей в Тюменской области, начиная с 1997 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Речь о сотнях людей, не больше». Кого возьмут на госслужбу при наличии двойного гражданства
Песков: исключение в указе о двойном гражданстве сделали для небольшой группы лиц
Ждали до последнего: почему вузам не хватило студентов
В российских университетах объявили дополнительный набор абитуриентов
Щит не работает. Почему так сложно защититься от дронов
Эксперт рассказал, почему США и России не удается эффективно противостоять беспилотникам
Посол России в Афганистане рассказал о «ряженых талибах*
На Украине попросили продлить транзит российского газа до 2034 года
Помощники отключили Байдену микрофон, когда он пошутил про Афганистан
У задержанного за убийство школьницы из Тюмени ранее был детский сад
Новости и материалы
Алана Мамаева опубликовала видео с пьяным экс-супругом
На Украине Меркель обвинили в попытке подкупа украинцев
Талибы* назвали сообщения о домашнем аресте Карзая и Абдуллы пустыми словами
Российская армия получит осенью первый тяжелый ударный беспилотник «Альтиус»
На МКС вырастят образец человеческой ткани
Мбаппе отказал «ПСЖ» в контракте на €125 млн
Работавшему курьером чемпиону Паралимпиады Асташову подарят квартиру
Самолет итальянских ВВС обстреляли в Кабуле
Новый российский авианосец может получить электромагнитную катапульту
Житель Маркса зарезал друга детства, назвавшего его геем
Леопард из дома престарелых искусал немецкую фотомодель
Кашпировский дважды проиграл суд из-за фото с «котом-экстрасенсом»
Эксперт объяснил причины проверок производителей арматуры
Покашлявшую на продукты американку приговорили к тюремному сроку
В партии Хекматиара опровергли ограничение свободы Карзая и Абдуллы талибами*
Валуев назвал отмену лимита на легионеров «временной историей»
В Минтруде России рассказали, когда пенсионеры получат единовременные выплаты
Собчак и Бородина поругались после приглашения на интервью о разводе
Все новости
На море — хоть завтра. Рейсы на курорты Египта разрешили из 41 города России
Росавиация согласовала полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
«Похищают женщин и едят мужчин»: встречался ли Колумб с каннибалами
Ученые опровергли слова Колумба о встрече с людоедами
Клиентов банков узнают по венам. Какие проблемы с этой технологией?
Эксперты оценили идею идентификации клиентов российских банков по рисунку сосудов
Москва компенсирует бизнесу затраты на вакцинацию сотрудников
Власти Москвы выделили 1 млрд рублей на компенсации привившим 60% сотрудников фирмам
Торговцы смертью. ФСБ раскрыла преступную схему в сфере ритуальных услуг
ФСБ задержала сотрудников полиции, продававших сведения об умерших москвичах
Гормоны подскакивают: как солнце пробуждает страсть
Ученые: ультрафиолет способствует романтическому настроению
«Девочка-скандал»: Земфире — 45
Избежать дефицита. Белоруссия запретила экспорт зерна
СМИ: в Белоруссии урожайность зерновых оказалась на 30% ниже ожидаемой
«Есть ощущение безопасности»: Россия провела эвакуацию из Кабула
Четыре самолета Минобороны с эвакуированными из Афганистана вернулись в Россию
«Хайкеаны» и «темные миры»: на каких планетах стоит искать жизнь
Астрономы нашли новую необычную категорию потенциально обитаемых экзопланет
Новый год наступит раньше. Работающим пенсионерам хотят продлить праздники
В Госдуме предложили увеличить зимние каникулы для работающих пенсионеров
Берегись автомобиля. Минтруд скорректирует критерии нуждаемости для семей с детьми
Правила начисления соцвыплат для семей с детьми от 3 до 7 лет поменяют до конца года
«Пора на пенсию, время Долиной прошло»
Тиктокеры поддержали Валю Карнавал после нового оскорбления Ларисы Долиной
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях