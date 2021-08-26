Названа дата похорон убитой в Тюмени девочки

Похороны убитой восьмилетней девочки в Тюмени пройдут 28 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на волонтера.

Восьмилетняя девочка пропала днем 30 июня в Тюмени. 19 августа бригада рабочих, которые косили траву у озера Оброчное на Лесобазе, обнаружила ребенка мертвым, на теле были следы насильственной смерти. Уже 25 августа предполагаемый убийца девочки был задержан. По данным СМИ, его зовут Виталий Бережной, он работает на мебельном производстве, а с 2009 по 2011 год служил сержантом в милиции. Мужчина признался в том, что заманил ребенка в квартиру, изнасиловал, а потом задушил.

Ранее стало известно, что СК инициировал служебную проверку в отношении руководителя регионального управления СК РФ Александра Кублякова после убийства школьницы. Также в ведомстве сообщили, что расследуют дело о пропаже без вести еще восьми детей в Тюмени. Речь идет о девяти фактах пропажи детей в Тюменской области, начиная с 1997 года.