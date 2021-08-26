В Москве задержали организаторов ячейки «Свидетелей Иеговы*»

В Москве задержаны трое организаторов подпольной ячейки «Свидетелей Иеговы (организация запрещена в России)». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «организация деятельности экстремистской организации». Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы об организации в Москве деятельности «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России», — отметила официальный представитель ведомства Юлия Иванова.

По данным следствия, с сентября 2017 по апрель 2020 года группа адептов секты организовала в Москве работу ячейки «Свидетелей», проводя конспиративные встречи в нескольких квартирах на юго-западе столицы, где последователи культа изучали религиозную литературу, проводили онлайн-собрания, а также вербовали новых членов.

Как уточнили в СК, в ходе обысков у членов секты изъяли компьютеры и многочисленную экстремистскую литературу.

«В настоящее время установлены и задержаны трое организаторов движения, им предъявлено обвинение», — резюмировала Иванова.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения, уточнили в СК.

Ранее правоохранители задержали основателя ялтинской ячейки организации «Свидетели Иеговы» по подозрению в финансировании экстремизма.