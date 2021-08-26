Официант ранил ножом туриста из-за спора о счете на Майорке

В ресторане Майорки официант ударил ножом в живот британского туриста из-за спора о размере счета и качестве еды. Об этом сообщает издание The Sun.

Инцидент произошел вечером 25 августа в ресторане на северо-востоке Майорки в районе Кан-Пикафорт.

Экстренные службы стабилизировали состояние туриста после того, как он потерял много крови, сообщает местная газета.

Официант также получил ранение во время спора. Оба пострадавших были доставлены в разные больницы острова.

Испанская полиция опрашивает свидетелей и выясняет все обстоятельства происшествия.

Британские туристы уже не первый раз страдают на отдыхе в Испании в этом месяце. Ранее отдыхавший на Ибице британец был вынужден ампутировать два пальца на руке после укуса паука. Коричневый паук-отшельник обитает, в основном в США, и обычно не проявляет агрессии к человеку. Однако его укусы способны вызвать обширный некроз тканей кожи.