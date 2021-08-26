Привившие 60% персонала московские компании смогут подать заявки на компенсации

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что организации, которые к 15 августа вакцинировали 60% сотрудников, в сентябре смогут подать заявку на компенсацию затрат на борьбу с COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

По ее словам, на эти цели московские власти выделили 1 млрд руб. Заявку можно будет подать с 1 по 30 сентября на сайте Московского инновационного кластера.

«Речь идет о разовой выплате 15 тыс. руб., а также о дополнительной компенсации в размере 6,5 тыс. руб. на каждого работника. Индивидуальным предпринимателям без сотрудников положена субсидия в размере 21,5 тыс. руб.», — сказала она.

24 августа в Москве впервые с 23 марта выявили минимальное число заражений COVID-19 за сутки. В Московской области заразились 1125 человек. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 600 и 221 человек соответственно.