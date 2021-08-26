Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Инфекционист сообщила о росте случаев «разрывов легких» из-за... 11:42
В Пермском крае мужчина размахивал мачете в супермаркете 11:41
США уничтожили свой фрегат во время учений 11:38
Зарипов объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2021/22 11:38
В Реутове задержали директора дома престарелых, где санитарка избивала стариков 11:25
Экс-девушка олимпийского чемпиона Зверева вновь обвинила теннисиста в избиении 11:24
За время пандемии во всем мире от COVID-19 умерли 9 тыс. детей 11:19
Темпы отзыва лицензий у банков ускорились из-за борьбы ЦБ с онлайн-казино 11:13
Собянин принял решение о расширении программы лекарственной терапии... 11:09
Преступную схему в области ритуальных услуг с участием МВД обнаружили... 11:02

Средняя зарплата московского учителя составила 117 тыс. рублей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Средний уровень зарплаты столичного учителя составляет 117 тыс. руб. Об этом ТАСС заявил руководитель департамента образования и науки Москвы Александр Молотков.

По его словам, сейчас кадрового дефицита в образовательных учреждениях города нет.

«Московские школы сегодня являются самостоятельными практически по всем направлениям работы. Кадрового дефицита в школах Москвы давно уже нет. В том числе потому, что обеспечена высокая конкурентоспособная заработная плата педагогов», — объяснил он.

Как уточнил руководитель ведомства, минимальная зарплата педагога в случае работы на полную загрузку — 78 тыс. руб.

С повышением заработной платы в столице возрос поток лучших учителей из регионов России, обратил внимание Молотков.

«Важно, что такие условия доступны и молодым педагогам, которые только начинают свой путь в профессии. Но возраст здесь не играет ключевую роль», — отметил руководитель департамента образования и науки.

При этом для молодых учителей доступен широкий спектр возможностей по трудоустройству. Например, во время обучения у студентов есть возможность познакомиться с профессией, участвуя в проекте «Ассистент учителя».

Ранее Владимир Путин предложил объявить 2023 год Годом педагога. Президент России также подчеркнул, что нужно совершенствовать оплату труда педагогов, но исходя из бюджетных возможностей.

Все новости на тему:
Новости Москвы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Есть ощущение безопасности»: Россия провела эвакуацию из Кабула
Четыре самолета Минобороны с эвакуированными из Афганистана вернулись в Россию
Новый год наступит раньше. Работающим пенсионерам хотят продлить праздники
В Госдуме предложили увеличить зимние каникулы для работающих пенсионеров
Берегись автомобиля. Минтруд скорректирует критерии нуждаемости для семей с детьми
Правила начисления соцвыплат для семей с детьми от 3 до 7 лет поменяют до конца года
Преступную схему в области ритуальных услуг с участием МВД обнаружили в Москве
За время пандемии во всем мире от COVID-19 умерли 9 тыс. детей
В вузах России объявлен дополнительный набор
В Реутове задержали директора дома престарелых, где санитарка избивала стариков
Новости и материалы
Инфекционист сообщила о росте случаев «разрывов легких» из-за коронавируса
В Пермском крае мужчина размахивал мачете в супермаркете
США уничтожили свой фрегат во время учений
Зарипов объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2021/22
Экс-девушка олимпийского чемпиона Зверева вновь обвинила теннисиста в избиении
Темпы отзыва лицензий у банков ускорились из-за борьбы ЦБ с онлайн-казино
Собянин принял решение о расширении программы лекарственной терапии для онкобольных
Стала известна дата выхода iPhone 13
Белоруссия на полгода ввела запрет на вывоз зерна
Британка планирует в одиночку обогнуть Землю на легкомоторном самолете
На церемонии награждения паралимпийца Асташова перепутали музыку
В Госдуме оценили слова отказавшейся от гражданства России украинской чемпионки
Власти Московской области смягчили коронавирусные ограничения
Станции дальнего обнаружения СПРН «Воронеж» модернизируют до «Яхромы»
Исследование: почти у 70% предпринимателей упала выручка с начала года
Эксперт разъяснил обновленные правила вступления в наследство
Банки введут идентификацию по рисунку вен ладони
Тренер вратарей сборной России объяснил отказ Акинфеева от возвращения в команду
Все новости
«Хайкеаны» и «темные миры»: на каких планетах стоит искать жизнь
Астрономы нашли новую необычную категорию потенциально обитаемых экзопланет
«Сын приходит и спрашивает – что такое «отброски»? Нас так назвали»
Мама мальчика-аутиста — о последствиях драки в метро
Золото в велотреке с рекордом и две медали в плавании: Россия бьется на Паралимпиаде. LIVE
Пловец Граничка взял серебро на дистанции 200 м комплексом на Паралимпийских играх в Токио
«Пора на пенсию, время Долиной прошло»
Тиктокеры поддержали Валю Карнавал после нового оскорбления Ларисы Долиной
Атака на Сталинград и борьба с диктатором: главное на Gamescom 2021
На Gamescom анонсировали новую Saints Row и Midnight Suns
Хоть трава не расти: почему сборы с бизнеса не спасают природу
Счетная палата оценила эффективность экологических сборов с бизнеса
От «Меланхолии» до «Большой маленькой лжи»: лучшие роли Александра Скарсгарда
Талибы* — реальность во всех смыслах»
Посол РФ в Кабуле заявил, что альтернативы «Талибану*» в Афганистане нет
Злой или просто хмурый: почему компьютер еще не научили распознавать эмоции
Исследователи выяснили, что роботы вслед за людьми идут по тупиковому пути
«Борьба продолжается»: в Киеве удовлетворены решением суда по «Северному потоку – 2»
В операторе ГТС Украины пошутили о готовности управлять «Северным потоком — 2»
Дефицитом автомобилей в России воспользовался Китай
Эксперты предсказали передел российского авторынка из-за нехватки чипов
«Обычный мужик, бухает иногда»
Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени признал свою вину
Выпускникам российских педвузов не хватает практики
30% студентов-педагогов заявили о нехватке навыков для работы в школе
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях