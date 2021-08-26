Средняя зарплата московского учителя составила 117 тыс. рублей

Средний уровень зарплаты столичного учителя составляет 117 тыс. руб. Об этом ТАСС заявил руководитель департамента образования и науки Москвы Александр Молотков.

По его словам, сейчас кадрового дефицита в образовательных учреждениях города нет.

«Московские школы сегодня являются самостоятельными практически по всем направлениям работы. Кадрового дефицита в школах Москвы давно уже нет. В том числе потому, что обеспечена высокая конкурентоспособная заработная плата педагогов», — объяснил он.

Как уточнил руководитель ведомства, минимальная зарплата педагога в случае работы на полную загрузку — 78 тыс. руб.

С повышением заработной платы в столице возрос поток лучших учителей из регионов России, обратил внимание Молотков.

«Важно, что такие условия доступны и молодым педагогам, которые только начинают свой путь в профессии. Но возраст здесь не играет ключевую роль», — отметил руководитель департамента образования и науки.

При этом для молодых учителей доступен широкий спектр возможностей по трудоустройству. Например, во время обучения у студентов есть возможность познакомиться с профессией, участвуя в проекте «Ассистент учителя».

Ранее Владимир Путин предложил объявить 2023 год Годом педагога. Президент России также подчеркнул, что нужно совершенствовать оплату труда педагогов, но исходя из бюджетных возможностей.