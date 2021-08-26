Британка планирует в одиночку обогнуть Землю на легкомоторном самолете

19-летняя уроженка Великобритании Зара Рутфорд отправилась в кругосветное путешествие на легкомоторных самолете. Об этом сообщает издание The New York Times.

Девушка вылетела из Бельгии 18 августа 2021 года. Маршрут Зары пролегает через Великобританию, Исландию, Канаду, США, Латинскую Америку, Россию, страны Азии, а далее через Индию, ОАЭ, Египет — затем она полетит обратно в Европу. Окончательно Рутфорд вернется к 4 ноября.

«Этим полетом я хочу вдохновить девушек и молодых женщин осуществить свои мечты. Я хочу сократить гендерный разрыв в авиации, а также в науке, технологиях, инженерии и математике», — заявила Рутфорд на своем сайте.

В организации путешествия ей помогают спонсоры — они берут на себя расходы по поездке, а словацкая компания «Shark Aero» предоставила девушке самолет. Кроме того, ей в помощь предоставили вспомогательный персонал, который решает за Рутфорд вопросы по логистике, организации права на посадку в том или ином аэропорту. В свою очередь ее отец, профессиональный пилот, консультирует ее по технической части.

Отмечается, что если она сможет успешно завершить полет, то станет самой молодой в мире женщиной, совершившей одиночное кругосветное путешествие на самолете.