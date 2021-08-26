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Инфекционист сообщила о росте случаев «разрывов легких» из-за коронавируса

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Число случаев «разрывов легких» у пациентов с коронавирусом растет. Об этом сообщила инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова Оксана Станевич в разговоре с «Лентой.ру».

«При этом осложнении воздух скапливается между листками плевры (серозная оболочка легких), наступает коллабирование (уменьшение объема и выпадение из процесса дыхания) легкого, оно спадается и нарастает дыхательная недостаточность. Это уже острая хирургическая ситуация, необходимо дренировать легкое, выпускать воздух», — сказала она.

Как сообщила Станевич, разрыв может случиться в любой фазе заболевания, но чаще всего встречается во время второй фазы — на 10-12 день болезни, когда у человека усугубляются легочные симптомы, а также при последней третьей фазе — после 12 суток болезни, когда воспаление в легких нарастает.

По ее словам, на разрыв также могут повлиять курение и другие хронические заболевания, из-за которых легкие были повреждены до COVID-19.

Инфекционист отметила, что такие явления начали замечать только со второй волны.

«Есть гипотеза, что коронавирус приобрел мутации, вызывающие более сильный воспалительный ответ. Возможно, влияют какие-то генетические особенности», — добавила она.

Ранее ученые из США сообщили о появлении нового варианта коронавируса «йота» из Нью-Йорка, который оказался вдвое опаснее уханьского.

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