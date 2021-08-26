Мясников: коллективного иммунитета против COVID-19 у нас не будет

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что волны заболеваемости коронавирусом по всему миру продолжают сменяться, а формирования коллективного иммунитета ожидать не приходится. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, на Европу и Америку уже накатилась четвертая волна, в то время как в России даже не закончилась третья.

«Процент положительных тестов в среднем там примерно 4,5-5. В полностью привитом Израиле он 5,8 процента, в США, где полностью вакцинированы больше половины населения — 13,8 процента. Так что, как многими (и мной) ранее предполагалось, коллективного иммунитета у нас не будет», — написал Мясников.

При этом индивидуальный иммунитет при вакцинации работает достаточно хорошо, подчеркнул врач.

Ранее Мясников заявил, что планы ВОЗ называть новые штаммы COVID-19 именами созвездий свидетельствуют о том, что данная инфекция «останется с нами навсегда». По мнению специалиста, в будущем будут появляться новые мутации коронавируса, однако для их наименования может не хватить 28 букв греческого алфавита.