В Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за найденных примесей

Правительство Японии приостановило вакцинацию от COVID-19 препаратом Moderna из-за выявленных в нескольких дозах примесей. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Данные о примесях поступили из восьми центров вакцинации в пяти префектурах. Речь идет о районах Айти, Гифу, Ибараки, Сайтама и Токио. При этом размер частиц примесей составил несколько миллиметров.

Японский производитель вакцин Takeda Pharmaceutical Co, отвечающий за продажу Moderna в стране, объявил о приостановке использования около 1,63 млн доз.

В компании обратили внимание, что сейчас только предстоит изучить данные об обнаружении посторонних материалов. При этом Moderna планирует начать собственное расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что Moderna начнет первые в истории испытания мРНК-вакцины от ВИЧ-инфекции.