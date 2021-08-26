Инфекционист рассказала, как легкая форма COVID-19 влияет на нервную систему

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что даже легкая форма коронавируса может повлиять на работу центральной нервной системы. Об этом она сообщила РИА «Новости».

По ее словам, если COVID-19 попадает в организм через дыхательные пути, он может проникнуть в обонятельный нерв и затем достичь клеток ЦНС.

«Другой путь проникновения – через гематоэнцефалический барьер – связан с повреждением эндотелия кровеносных сосудов головного мозга, через дефекты в которых вирус проникает в головной мозг», — подчеркнула она.

При тяжелом течении болезни коронавирус также может вызвать кислородное голодание, что, в свою очередь, влечет за собой нарушение работы мозга.

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, как употребление алкоголя и табакокурение влияют на инфицированного SARS-CoV-2 человека. Он отметил, что этанол способствует сгущению крови, и, как следствие, утяжеляет состояние больного — «вплоть до образования тромбов, ведущих к фатальному результату».