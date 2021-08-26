Эксперт предупредил о росте преступности в России из-за ситуации в Афганистане

Президент российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенент Юрий Жданов предупредил, что криминогенная ситуация в России может осложниться в ближайшие месяцы из-за ситуации в Афганистане, передает РИА «Новости».

Он заявил, что из-за ситуации в Афганистане уже этой осенью в стране может произойти наплыв нелегалов через страны СНГ.

Эксперт отметил, что в государствах, непосредственно граничащих с Афганистаном, действуют различные террористические ячейки, запрещенные в России.

«Вот через них, как ожидается, может пойти поток нелегалов, связанных не только с криминалом, но и с террористами», — сказал Жданов.

По его словам, пристальное внимание в настоящее время уделяется Узбекистану и Таджикистану.

«Поэтому уже осенью в России каким-то образом мы можем увидеть осложнение криминогенной обстановки. Вместе с беженцами и мигрантами к нам могут попасть и преступники, и попасть как легальным, так и нелегальным путем», — считает Жданов.

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