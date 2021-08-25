ВОЗ: ближайшие три месяца будут важными для подготовки к будущим пандемиям

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что предстоящие три месяца имеют исключительно важное значение для выработки мер по подготовке и реагированию на будущие пандемии. Об этом он сообщил на брифинге организации в Женеве.

Гебрейесус отметил, что в сентябре начнется сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в октябре – состоится саммит Группы 20 (G20), а в ноябре – специальная сессия ВОЗ.

«Предстоящие три месяца будут критически важным периодом для формирования будущего подготовки и реагирования на пандемии», — подчеркнул руководитель ВОЗ.

Он отметил, то организация объединяет в своих рядах 194 страны. По мнению Гебрейесуса, структуры, которые будут заниматься подготовкой и реагированием на пандемии будущего, должны основываться на принципе участия в этой работе всех стран-участниц ВОЗ и партнеров, занимающихся здоровьем животных и окружающей средой.

В связи с этим глава ВОЗ высказался против создания аналогичных организации структур, которые будут решать подобные вопросы. Это может привести к будущей «фрагментации глобальной архитектуры здравоохранения».

Ранее эксперты ВОЗ заявили, что процесс выявления происхождения пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, приостановлен.