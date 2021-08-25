Лицей в Санкт-Петербурге отказался зачислять мальчика с инвалидностью

В Санкт-Петербурге местной жительнице отказали в зачислении в лицей №369 ребенка с инвалидностью. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По словам матери мальчика, она подала заявление на зачисление сына в первый класс еще в самом начале приемной кампании.

«Когда узнали, что у ребенка инвалидность, сказали поискать другие варианты. Я заметила, что у нас медицинские процедуры и нам неудобно ездить в другую школу. Нам ответили: «У вас проблемы со здоровьем, у нас очень тяжелая программа, мы не рекомендуем вам», — сказала петербурженка.

В итоге ей отказали, после чего женщина подала заявление повторно, однако оказалось, что в учреждении уже не было мест. В пресс-службе администрации Красносельского района порталу «Невские Новости» пояснили, что в лицее № 369 откроют семь первых классов плановой численностью 210 человек.

«Однако наличие инвалидности или слабого здоровья не влияет на вопрос зачисления в школу. Поэтому отказы в зачислении детей в указанный лицей обусловлены только отсутствием мест в образовательном учреждении», — отметили в администрации.

В свою очередь в городском Комитете по образованию изданию «Петербургский дневник» уточнили, что родителям детей с инвалидностью необходимо заранее сообщать в школу о намерении зачислить туда ребенка.

«Если родители собираются отдать ребенка в обычную школу, они должны предупредить об этом администрацию как можно раньше. Потому что на создание такого ресурсного класса или условий для ребенка нужно год-полтора. Для него же нужно создать особые условия», — сказали в пресс-службе.

В итоге петербурженке предложили отправить сына в обычную общеобразовательную школу №247 — мальчик будет будет 38 ребенком в классе.