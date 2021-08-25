Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Археологи нашли древнее захоронение влюбленных, лежащих в обнимку 1500 лет 18:59
Путин утвердил единого оператора букмекерских ставок в России 18:53
Президент ФИФА обратился к Борису Джонсону по поводу запрета футболистам играть... 18:52
Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени оказался бывшим... 18:52
Болеющий COVID-19 отец троих детей из Тулы совершил самоубийство 18:49
Бывшая жена Краско раскрыла подробности его госпитализации 18:47
Канделаки: снятие с эфира интервью Мамаева могло нанести урон «Ростову» 18:44
СМИ: в СК передали материалы о возбуждении уголовного дела против авторов фильма... 18:40
На Украине сравнили ситуацию в Крыму с проблемой Курильских островов 18:37
Назван размер компенсаций пострадавшим при взрыве автобуса в Воронеже 18:29

Лицей в Санкт-Петербурге отказался зачислять мальчика с инвалидностью

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Константин Чалабов/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге местной жительнице отказали в зачислении в лицей №369 ребенка с инвалидностью. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По словам матери мальчика, она подала заявление на зачисление сына в первый класс еще в самом начале приемной кампании.

«Когда узнали, что у ребенка инвалидность, сказали поискать другие варианты. Я заметила, что у нас медицинские процедуры и нам неудобно ездить в другую школу. Нам ответили: «У вас проблемы со здоровьем, у нас очень тяжелая программа, мы не рекомендуем вам», — сказала петербурженка.

В итоге ей отказали, после чего женщина подала заявление повторно, однако оказалось, что в учреждении уже не было мест. В пресс-службе администрации Красносельского района порталу «Невские Новости» пояснили, что в лицее № 369 откроют семь первых классов плановой численностью 210 человек.

«Однако наличие инвалидности или слабого здоровья не влияет на вопрос зачисления в школу. Поэтому отказы в зачислении детей в указанный лицей обусловлены только отсутствием мест в образовательном учреждении», — отметили в администрации.

В свою очередь в городском Комитете по образованию изданию «Петербургский дневник» уточнили, что родителям детей с инвалидностью необходимо заранее сообщать в школу о намерении зачислить туда ребенка.

«Если родители собираются отдать ребенка в обычную школу, они должны предупредить об этом администрацию как можно раньше. Потому что на создание такого ресурсного класса или условий для ребенка нужно год-полтора. Для него же нужно создать особые условия», — сказали в пресс-службе.

В итоге петербурженке предложили отправить сына в обычную общеобразовательную школу №247 — мальчик будет будет 38 ребенком в классе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Источник: украинцы отказались эвакуироваться из Кабула на российских самолетах
«Сын приходит и спрашивает – что такое «отброски»? Нас так назвали»
Мама мальчика-аутиста — о последствиях драки в метро
«Учителей задевает термин «услуга»
Путин поддержал введение новой традиции в школах
Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени оказался бывшим милиционером
Бывшая жена Краско раскрыла подробности его госпитализации
«Оператор ГТС Украины» заявил о желании независимо управлять «Северным потоком — 2»
Президент Эстонии рекомендовала согражданам не инвестировать в экономику Украины
Новости и материалы
Археологи нашли древнее захоронение влюбленных, лежащих в обнимку 1500 лет
Путин утвердил единого оператора букмекерских ставок в России
Президент ФИФА обратился к Борису Джонсону по поводу запрета футболистам играть в сборных
Болеющий COVID-19 отец троих детей из Тулы совершил самоубийство
Канделаки: снятие с эфира интервью Мамаева могло нанести урон «Ростову»
СМИ: в СК передали материалы о возбуждении уголовного дела против авторов фильма о Цое
На Украине сравнили ситуацию в Крыму с проблемой Курильских островов
Назван размер компенсаций пострадавшим при взрыве автобуса в Воронеже
В Испании найден неандертальский перевалочный пункт для мяса
СК возбудил дело о взятках в криптовалюте за диссертации в МПГУ
Отец участника конфликта с семьей ребенка-аутиста рассказал подробности инцидента
Ученые назвали число заболевших COVID-19 среди привитых
ВЦИОМ: большинство россиян положительно оценили выступление Путина на съезде «ЕР»
Актер Иван Краско попал в реанимацию с инсультом
Члена якудза приговорили к смертной казни в Японии
Эколог рассказала о вреде бумажных пакетов из супермаркетов
Депутат заявил, что «Нижний Новгород» собирается найти спонсора до конца года
Пентагон ввел обязательную вакцинацию военнослужащих
Все новости
«Оставайтесь в Мексике»: суд заставил Байдена вернуть программу Трампа
Верховный суд США обязал Байдена вернуть законы Трампа по мигрантам
Проблемы окупаемости: зачем «Северный поток — 2» судится с Германией
Немецкий суд не встал на сторону Nord Stream в споре по третьему энергопакету
Бывший правоохранитель. Что известно о подозреваемом в убийстве школьницы
В Тюмени задержан подозреваемый в расправе над восьмилетней девочкой
Забрали даже огнетушители. Что известно об ограблении российского Ми-8 в Кабуле
Utair перебазировала поврежденный вертолет Ми-8 из аэропорта Кабула
«Я просто не знаю, как так получилось»: специалист по правде попался на лжи
Журналисты уличили известного исследователя честности в подделке данных
Кальюлайд: «Вам потребуется 20 лет, чтобы быть готовыми»
Президент Эстонии назвала условия для вступления Украины в НАТО и ЕС
Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс
Открой рот, подуй на экран и помаши рукой. Как управлять смартфоном без касаний
Apple запатентовала функцию взаимодействия с iPhone при помощи дыхания
«Коса»: очередной слабый триллер Цекало про убийства в глубинке — на этот раз с песнями Muse
Рецензия на детективный сериал «Коса»
Вербовали россиян. ФСБ уничтожила масштабную сеть террористов
ФСБ задержала 31 участника «Катиба Таухид валь-Джихад» в четырех регионах
Путается и разрывает клетки: какой фермент делает COVID-19 смертельным
Ученые выяснили, как организм убивает себя при коронавирусе
111 млрд рублей на 3,9 млн заболевших COVID-19
Власти подсчитали, во сколько обойдется лечение больных COVID-19 до конца года
Улик не нашли: главное из отчета спецслужб США о происхождении COVID-19
Байдену представили доклад об источниках возникновения коронавируса
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях