Три замбийца заживо похоронили человека, надеясь, что он воскреснет

22-летнего знахаря Джеймса Сакару похоронили заживо прихожане евангелической церкви Сиона в Чандиза в Замбии в надежде, что он повторит путь Иисуса Христа и воскреснет через три дня. Об этом сообщает телеканал K24TV.

Пастор церкви Лаксон Фири сообщил своей пастве, что слова Христа «Делайте это в воспоминание обо мне» относятся не к таинству евхаристии, а к воскресению. В результате прихожане решили похоронить знахаря заживо, полагая, что он должен выйти из гроба.

Тем не менее, к недоумению людей, Сакара не вышел из гроба, и они решили самостоятельно его откопать, обнаружив только мертвое тело молодого человека.

Пастор, организовавший трагично завершившийся эксперимент, стал активно пытаться его воскресить, используя «духовные упражнения», однако ему не удалось при их помощи добиться успеха. После этого один из участников инцидента сдался органам правопорядка, в то время как другие до сих пор находятся в бегах.

Остается неизвестным, был ли сам Сакара инициатором похорон.

В соцсетях инцидент вызвал неоднозначную реакцию.

«К сожалению, они забыли историю. Христа не хоронили заживо, он уже умер на кресте к моменту погребения», — поделился своей версией о причинах трагичного исхода инцидента один из пользователей Twitter.

Ранее сообщалось, что похороненному заживо своим работодателем индийцу удалось самостоятельно выбраться из могилы.