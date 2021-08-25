Лесные пожары площадью более 400 тыс. га ликвидировали в Якутии за сутки

Еще пять природных пожаров площадью более 400 тыс. га ликвидировали в Якутии за прошедшие сутки. Об этом сообщает оперштаб региона.

«Всего в Якутии действуют 50 лесных пожаров. Из них тушатся 15 пожаров в Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, Мирнинском, Томпонском, Усть-Майском, Чурапчинском районах», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что населенным пунктам ничего не угрожает.

Ранее замглавы МЧС России Виктор Яцуценко заявил о ликвидации всех основных очагов пожаров в Якутии. Яцуценко добавил, что правительство приняло решение выделить Якутии оборудование, технику и продовольствие, которые доставят два борта МЧС.

22 августа сообщалось о ликвидации пожаров на площади свыше 800 тыс. га.

По данным регионального правительства, на территории республики на 23 августа действовало 50 пожаров на площади свыше 1,2 млн га. В МЧС уточнили, что пожаров в пятикилометровой зоне от населенных пунктов нет.