СМИ: Байден получил «неубедительный» отчет разведки о происхождении COVID-19

Американская разведка представила президенту Джо Байдену доклад о происхождении коронавируса, но в докладе нет четких выводов. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.

«Доклад не пришел к конкретному выводу о происхождении нового коронавируса, в том числе и по вопросу о том, «перепрыгнул» ли этот патоген от животного к человеку в ходе природного процесса, или же «сбежал» из лаборатории в Китае», — заявили источники.

Накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки анонсировала готовность доклада о происхождении коронавируса к 24 августа.

Представители администрации сообщили, что доклад вряд ли даст окончательный вывод о происхождении вируса, отчасти из-за «отсутствия подробной информации из Китая».

В конце мая Байден призвал американскую разведку уделить больше внимания теории происхождения коронавируса и сообщить об итогах в течение 90 дней. Он отметил, что США также будут продолжать работать с партнерами-единомышленниками, чтобы «заставить Китай» участвовать в полном, прозрачном, основанном на доказательствах.

Ранее Вашингтон обвинил Россию, Китай и Иран в распространении фейков о COVID-19.