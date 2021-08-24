Священник-педофил отслужил в церкви еще 25 лет после первого приговора за растление

В Британии 80-летний священник Дэвид Битер был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы за растление малолетних. Ранее он служил викарием в Церкви Англии в течение 25 лет, несмотря на наличие судимости по сходным статьям. Об этом сообщает «Би-би-си».

Викарий еще в 1985 году был отстранен от служения после того, как стало известно то, что он был признан виновным в растлении 13-летнего мальчика. Несмотря на этот инцидент, священнику вскоре разрешили вновь служить в той же епархии вплоть до 2010 года. Тогда в результате внутреннего расследования, Церковь Англии выявила нарушение процедуры в восстановлении на служение, однако эпизоды растления еще двух мальчиков в 1980-х стали известны органам правопорядка только в 2017 году.

«Факты, обнаруженные в этом деле, заставляют задаться вопросом о том, каким образом принимались решения в отношении возобновления служения Дэвида», — сообщило издание со ссылкой на совместное заявление епископии Рочестера и архиепископии Кентерберри.

Ранее сообщалось, что жители Великобритании стали существенно реже регистрировать брак в церкви.