В Московском городском суде объявлена эвакуация сотрудников и посетителей из-за срабатывания системы оповещения о чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Мосгорсуд экстренно эвакуируют. Сработала система оповещения о чрезвычайной ситуации», — рассказал пресс-секретарь суда Валерий Лазарев.

Информация о причинах происшествия уточняется.

Ранее стало известно, что более 20 судов Москвы эвакуировали после поступивших сообщений о «минировании». Сообщения об угрозе взрыва поступали в Останкинский, Преображенский, Чертановский, Измайловский, Кунцевский, Черемушкинский, Щербинский, Хорошевский, Зеленоградский, Троицкий, Тимирязевский и Гагаринский районные суды.