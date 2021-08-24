В Дагестане в горах ищут смытых селевыми потоками людей

Спасатели в Дагестане ищут пятерых людей, которых унесло селевыми потоками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по республике.

Так, в Левашинском районе поток унес в реку автомобиль «ВАЗ-2107», в котором находились 52-летняя мать и ее 20-летний сын. В селе Куппа унесло грузовую «Газель», в которой находился 51-летний мужчина — позднее спасателям удалось обнаружить машину, однако водителя в ней уже не было.

Сель сошел также в Карадахской теснине, где в тот момент находилась группа туристов. Спасателям удалось вывести в безопасное место 15 человек, включая пятерых детей.

«В Гунибском районе в ущелье Карадахская теснина в результате схода селевого потока были заблокированы 30 человек и двое пропали без вести — жители Москвы и Санкт-Петербурга 1986 и 1984 годов рождений. В поисках пропавших задействованы десятки единиц техники и спасатели МЧС совместно с тысячью местных жителей», — говорится в сообщении МЧС.

Мощные ливни в Дагестане начались накануне — они и вызвали сход селя. По данным МЧС, в Левашинском районе повреждены один дом и пять машин. Частично повреждены около 600 м дороги внутри села.

Ранее сообщалось, что поток повредил и газопровод, из-за этого без доступа к газу остались свыше 4 500 жителей района.