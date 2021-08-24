В Кузбассе возбудили дело против осквернивших мемориал героям войны

В Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту осквернения мемориала славы, установленного в память о героях Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на центральной площади в городе Белово. Неизвестные нанесли на памятник нецензурные надписи.

В настоящее время полиция устанавливает причастных к произошедшему. Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

На место уже выезжала следственно-оперативная группа. После завершения работы правоохранителей надписи с памятника стерли.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае следователи возбудили уголовное дело против двух школьниц, осквернивших мемориальный сквер имени Героя России Олега Пешкова в городе Арсеньеве.

Подозреваемых поместили под домашний арест.