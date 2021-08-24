Назвавшего россиян «плаксивым сбродом» чиновника проверит прокуратура

Высказывания советника руководителя администрации Красноярского края Андрея Агафонова, который назвал «плаксивым сбродом» красноярцев, проверит прокуратура Октябрьского района Красноярска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«В прокуратуру края поступала жалоба гражданина о привлечении к административной ответственности Агафонова по статье 5.61 КОАП РФ («Оскорбление»)», — сказано в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что для рассмотрения по существу и дачи ответа заявителю она передана в прокуратуру Октябрьского района.

В региональном ведомстве добавили, что решение о наличии признаков состава правонарушения пока не принято.

Ранее советник губернатора Красноярского края Андрей Агафонов назвал жителей региона, которые жалуются на смог из-за лесных пожаров, «плаксивым сбродом» и «ноющей кучей дерьма». Так чиновник ответил на многочисленные комментарии в адрес фигуриста Алексея Ягудина, который побывал в Красноярске, который накрыло дымом, но не почувствовал запаха гари. Из-за наплыва критики спортсмену пришлось закрыть комментарии к посту. Ягудин также признал, что «совершил глупость».