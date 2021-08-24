«Известия»: в вакцину от гриппа включили новые штаммы

В вакцину против гриппа добавили два новых штамма, которые ранее не циркулировали в популяции. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

«В прошлом году активность гриппа была низкая, поэтому иммунная прослойка не укрепилась, как обычно в годы интенсивной циркуляции вирусов гриппа. Кроме того, в рекомендованном ВОЗ составе вакцины изменилось два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали», — рассказали в ведомстве.

Так, в трехвалентной вакцине содержится два варианта штамма A (Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 и Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)) и штамм В (Washington/02/2019), а также еще один штамм В (Phuket/3073/2013) присутствует в четырехвалентной вакцине.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, вакцинация от гриппа может стартовать уже в сентябре, поскольку начались поставки препаратов. Прививками, согласно постановлению главного государственного санитарного врача от 11 августа, рекомендовано охватить не менее 60% от численности населения субъекта РФ и не менее 75% лиц из групп риска, предусмотренных Национальным календарем, а также других групп населения, включая контингентов стационарных организаций социального обслуживания.

Заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Елена Бурцева в беседе с изданием выразила мнение, что новая вакцина защитит россиян от актуального гриппа, так как в ней есть весь набор штаммов.