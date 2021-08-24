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Из Якутии постепенно будут выводить группировку пожарных

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Пресс-служба Авиалесоохраны

Из Якутии постепенно будут выводить группировку пожарных в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрия Садовникова.

«В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки спланирован поэтапный вывод группировки Министерства чрезвычайных ситуаций России сегодня. Прибыли два борта Ил-76 для доставки личного состава мобильных группировок, которые прибыли из Подмосковья, в частности Ногинской и Тульской группировок. [Они — «Газета.Ru»] сегодня убудут на пункт постоянной дислокации», — рассказал Садовников.

По его словам, на данный момент в Якутии действуют 43 пожара, из них тушат 19, а еще шесть локализовано.

Ранее стало известно, что основные очаги пожаров в Якутии ликвидированы.

По данным регионального правительства, на территории республики на 23 августа действовало 50 пожаров на площади свыше 1,2 млн га. В МЧС уточнили, что пожаров в пятикилометровой зоне от населенных пунктов нет.

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