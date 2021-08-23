В Якутии муж заставил супругу написать заявление об изнасиловании на любовника

В якутском поселке Депутатский 34-летняя женщина написала заявление в полицию на 50-летнего подполковника полиции, обвинив его в изнасиловании. Об этом сообщает издание Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В заявлении она написала, что насилие происходило неоднократно с сентября по октябрь 2020 года. Однако, как выяснило следствие, у женщины был тайный роман с правоохранителем. В мае, когда ее 58-летний супруг узнал об измене, то подал на развод, но в итоге пара помирилась. При этом муж поставил ей условие — жена должна была написать заявление на любовника.

Однако на опросе в отсутствии мужа женщина призналась, что насилия не было и в связь с полицейским она вступала по взаимному согласию. Жительница поселка отказалась от претензий к правоохранителю и заявила, что на обращении в прокуратуру и СК настоял муж.

Сам подполковник настаивает, что с якутянкой его связывают дружеские отношения — она иногда прибирала у него в квартире. В связи с обвинением в насилии и разбирательстве у мужчины ухудшилось состояние здоровья — он находится на больничном.