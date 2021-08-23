Климатолог рассказал, когда Мировой океан затопит Землю

Через сто лет уровень Мирового океана может подняться на пять метров, в случае, если скорость глобального потепления не будет замедлена. Об этом климатолог Владимир Рябов сообщил в беседе с радио «Спутник в Крыму».

По его словам, такого подъема воды достаточно, чтобы затопить около 30% суши. «Это приведет к необходимости переселения огромного количества людей, перевода производств и переноса жилья», — предупредил он.

При текущих условиях выброса токсичных веществ в атмосферу существенный подъем уровня воды произойдет к 2050 году, сказал Рябов.

Однако у мирового сообщества есть шанс отсрочить резкое повышение уровня Мирового океана на 300 лет. «Остановить его, конечно, невозможно. Но тогда у человечества будет больше времени, чтобы подготовиться к новым условиям, которые ждут впереди», — пояснил Рябов.

Ранее Член Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН (IPCC), руководитель лаборатории Института океанологии РАН Сергей Гулев рассказал, какие последствия грозят России на фоне глобального потепления.

В частности, исчезнет вечная мерзлота, на которую приходится примерно половина территории России, а также участятся лесные пожары.