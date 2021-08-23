Умер бывший глава Минприроды Виктор Орлов

В Москве скончался экс-глава Министерства природы России, известный российский геолог Виктор Орлов. Ему был 81 год. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Его жизненный путь по-настоящему правильный, и от этого прекрасный — от бурового и маршрутного рабочего, геолога-съемщика, поисковика до Министра природных ресурсов Российской Федерации, Президента Российского геологического общества», — говорится в некрологе.

Виктор Орлов родился в 1940 году в Черногорске Красноярского края. Он окончил с отличием Томский государственный университет и Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР.

В 1990-х Орлов занял пост заместителя министра геологии СССР, а с 1991-го стал первым зампредседателя Госкомгеологии РСФСР. Позднее, в августе 1999 года, он возглавил Минприроды России.

В министерстве отметили, что Орлов был награжден за свою деятельность несколькими государственными наградами. Среди них — орден «За заслуги перед Отечеством», благодарность президента России, «Заслуженный геолог РСФСР», «Почетный разведчик недр», Государственная премия и многие другие.

Министерство выразило соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам Виктора Орлова.