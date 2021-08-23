СПЧ предложит поправки в закон о СМИ-иноагентах

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) планирует подготовить предложения по совершенствованию закона о средствах массовой информации – иностранных агентах. Об этом заявил ТАСС глава Совета Валерий Фадеев.

«Скажем, если выявлены Роскомнадзором или Финмониторингом соответствующие действия средств массовой информации, то, может быть, не надо сразу включать эту организацию в реестр иностранных агентов, а надо вынести какие-то предупреждения, как это делается, например, в случае нарушения СМИ других законов — сначала выносятся предупреждения, только после этого принимается решение через суд», — пояснил глава СПЧ после встречи с заместителем директора департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции РФ Романом Цыгановым.

Он отметил, что на совещании обсуждались аспекты действующего законодательства относительно СМИ.

20 августа Министерство юстиции включило «Дождь»* и «Важные истории»* в реестр иноагентов. Кроме того, иноагентами были признаны семь журналистов: Роман Анин, Дмитрий Великовский, Роман Шлейнов, Ирина Долинина, Алеся Мароховская, Олеся Шмагун и Степан Петров.

На серию одиночных пикетов в Москве в поддержку «Дождя» в Москве вышли журналисты и студенты журфака МГУ. Порядка девяти человек было задержано. Позднее почти всех их отпустили, составив протоколы по ч. 5 статьи 20.2 КоАП — «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».