В Минюсте пояснили, почему внесли «Дождь» в реестр иноагентов

Запрос на включение телеканала «Дождь» (включен Минюстом в список иноагентов) в реестр иностранных агентов поступил от Роскомнадзора. Об этом заявил представитель Минюста Роман Цыганов, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева на своей странице в Facebook.

Представитель ведомства объяснил, что решение было принято из-за того, что канал распространял материалы, созданные другими иностранными агентами.

20 августа Министерство юстиции включило «Дождь»* и «Важные истории»* в реестр иноагентов. Кроме того, иноагентами были признаны семь журналистов: Роман Анин, Дмитрий Великовский, Роман Шлейнов, Ирина Долинина, Алеся Мароховская, Олеся Шмагун и Степан Петров.

На серию одиночных пикетов в Москве в поддержку «Дождя» в Москве вышли журналисты и студенты журфака МГУ. Порядка девяти человек было задержано. Позднее почти всех их отпустили, составив протоколы по ч. 5 статьи 20.2 КоАП — «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Однако журналиста телеканала Russia Today Илью Васюнина, который участвовал в акции, оставили на ночь в ОМВД Мещанского района.