Обвиняемого в торговле детьми Сергея Мазура отправили под домашний арест

Пресненский районный суд отправил под домашний арест одного из учредителей стоматологической клиники «Медэко» и гендиректора агентства суррогатного материнства «Ферти Хелп» Сергея Мазура, обвиняемого в торговле детьми. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Пресненского районного суда города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мазура Сергея Ивановича <...> судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 20 октября 2021 года», — говорится в сообщении.

О задержании Мазура стало известно днем 23 августа. Тогда источники рассказали, что Следственный комитет ходатайствовал об аресте подозреваемого до 20 октября.

В начале августа по данному делу под домашний арест также была отправлена врач-гинеколог Алена Дружинина. Ее тоже подозревают в торговле детьми.

Уголовное дело, фигурантами которого являются Мазур и Дружинина, возбудили еще январе после того, как в одной из столичных квартир было обнаружено тело новорожденного мальчика. Спустя почти полгода в жилом доме на Аргуновской улице были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев, за которым присматривали две женщины. Как сообщал источник в правоохранительных органах, этих детей выносили суррогатные матери для гражданина Китая.