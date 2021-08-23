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Соучредителя клиники «Медэко» задержали по подозрению в торговле детьми

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Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из учредителей стоматологической клиники «Медэко» Сергея Мазура, обвиняемого в торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«После проведения с ним следственных действий СК обратилось в один из столичных судов с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал источник агентства.

По его словам, следователи просят арестовать Мазура до 20 октября.

Ранее по данному делу также была отправлена под домашний арест врач-гинеколог Алена Дружинина, которую также подозревают в торговле детьми.

Уголовное дело было возбуждено в январе после того, как в одной из московских квартир было обнаружено тело новорожденного мальчика.

Позднее, уже в июне, в квартире дома на Аргуновской улице были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев, за которым присматривали две женщины. Как сообщал источник в правоохранительных органах, этих детей выносили суррогатные матери для гражданина Китая.

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