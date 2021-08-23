В OneTwoTrip назвали самые дешевые направления для перелетов до конца года

Самый дешевый авиабилет до конца года россияне могут приобрести по маршруту Москва - Брянск — его стоимость составила всего 1045 рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в OneTwoTrip. Сервис проанализировал среднюю стоимость билета в одну сторону на одного человека с вылетом с 1 сентября по 31 декабря 2021 года.

На втором месте — билет из Элисты в Минеральные Воды за 1270 рублей. Далее идет рейс из Брянска в Москву за 1528 рублей. Завершают пятерку рейсы из столицы в Ярославль (1632 рубля) и из Минеральных Вод в Элисту (1770 рублей).

Тем временем жители Абакана могут за 1808 рублей слетать в Кызыл, а петербуржцы в Москву — за 1835 рублей. Низкая цена ожидает пассажиров, следующих из Уфы в Калугу — им нужно заплатить 1837 рублей. Замыкают список самых бюджетных внутренних рейсов — перелеты из Пскова в Москву за 1890 рублей, а также из Москвы в Санкт-Петербург за 1908 рублей.

Между тем за границу дешевле всего, по данным сервиса, лететь из Санкт-Петербурга в венгерский город Дебрецен — стоимость билета составляет 3165 рублей. Также недорогие рейсы есть из Петербурга в Ливерпуль — за 4375 рублей, Люксембург — 5750 рублей и город Охрид в Республике Македония — 5525 рублей.

В свою очередь из Москвы в Дебрецен можно забронировать билеты за 4575 рублей, а в Анталью — за 5340 рублей. Кроме того, москвичам доступны недорогие перелеты в Стамбул по цене в 5990 рублей, а жителям Краснодара в армянский город Гюмри — за 6080 рублей. Тем временем рейсы из Ростова-на-Дону в Ереван минимум стоят 5835 рублей, а в город Ош в Киргизии — 5840 рублей.

«Мы фиксируем снижение стоимости авиабилетов на внутренние рейсы до конца года по сравнению с аналогичными периодами в 2019 и 2020. Так, средняя цена билета на внутренние рейсы в указанный период, по данным бронирований, составляет 5500 рублей в одну сторону на человека, что на 16,7% ниже, чем в 2019-м и на 5% ниже, чем в прошлом году. Если говорить о международных направлениях, средняя стоимость в 2021 году составляет 10 100 рублей и соответствует цене 2019», — добавили в «OneTwoTrip».