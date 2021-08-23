ФСБ опубликовала видео задержания шпиона из Украины в Туле

Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала видео, на котором показан момент задержания украинского шпиона в Туле. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

На кадрах, появившихся в сети, видно, как оперативники прибыли в автосервис и задержали подозреваемого. В скором времени на мужчину надели наручники.

По информации ФСБ, подозреваемым оказался агент спецслужбы Украины, собиравший данные о перспективном стрелковом оружии России.

«Установлено, что иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей», — уточнили в ФСБ.

Также в отношении задержанного завели уголовное дело по статье 276 УК России («Шпионаж»). Сейчас имя человека, задержанного в рамках следственных действий, не называется.

Ранее ФСБ пресекла контрабанду на Украину головок самонаведения ЗРК. Украинец признан виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 (приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники).