Поступившая в МГУ в 14 лет советская школьница рассказала о жизни изгоя

Ребенок-вундеркинд Ирина Полякова, которая в советское время поступила в МГУ в 14 лет, рассказала о своей жизни.

В 5 лет девочка прочитала 26 томов Жюля Верна, после чего работающая педагогом мать решила, что девочка пойдет учиться в МГУ.

Воспитывать Ирину родители решили в строгости: никогда не хвалили за пятерки, ограничивали ее общение со сверстниками.

«Я училась так много и читала так много, потому что у меня не было других вариантов. Я была одинока, у меня не было братьев и сестер, не было друзей. (...) В основном я сидела дома», — рассказала она «Ленте.ру».

В результате в 18 лет Полякова сбежала из дома и пошла работать.

«Я считала дни, как Робинзон Крузо на необитаемом острове, до тех пор, пока мне исполнится 18», — призналась она.

Сейчас женщина работает на двух работах и воспитывает сына, которому скоро исполнится 14 лет. От него она не ждет и не требует блестящих результатов.

Также ранее стало известно, как «сломался» другой ребенок-вундеркинд из МГУ.