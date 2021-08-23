В Японии выяснят обстоятельства, при которых в страну попал попросивший убежище россиянин

Генеральный секретарь Японского кабинета министров Кацунобу Като заявил, что власти изучат детали случая, когда в страну якобы приплыл гражданин России с просьбой о предоставлении убежища. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы в курсе информации о россиянине с острова Кунашир, которого полиция Хоккайдо передала в миграционное бюро в Саппоро. Речь идет о персональном случае, поэтому мы воздержимся от дальнейших комментариев», — сказал член правительства.

Он добавил, что после выяснения всех подробностей инцидента японская администрация будет «реагировать надлежащим образом в сотрудничестве с имеющими к этому отношение ведомствами».

Корреспондент агентства обратился в миграционное бюро Саппоро с просьбой сообщить о местонахождении россиянина и рассказать, что его ждет, но в ведомстве отказались от комментариев.

Ранее СМИ назвали возможное имя бежавшего в Японию мужчины.