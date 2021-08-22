В центре Москвы BMW насмерть сбил перебегавшего дорогу мужчину

Мужчина попытался перебежать через Тверскую улицу в центре Москвы, но его сбил водитель машины. Пешеход, попавший под колеса BMW, скончался на месте происшествия, сообщает в Telegram-канале столичный департамент транспорта.

«На Тверской ул., 30 произошел наезд на пешехода вне зоны пешеходного перехода. На месте работают оперативные службы города», — уточнили в Дептрансе.

В результате ДТП движение на Тверской улице было осложнено.

Согласно последним данным, движение в сторону области осуществляется по первой и второй полосе.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в ДТП в Ростовской области. При этом в легковушке погибли пять человек, в том числе двое детей — подросток 12 лет и ребенок, которому было 1 год и 9 месяцев. Дети, а также водитель и пассажир погибли на месте, еще одна пассажирка скончалась в больнице.

Также три человека погибли в результате аварии в Забайкалье на дороге Могойтуй - Сретенск - Олочи.