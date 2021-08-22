Япония отказалась предоставить данные о попросившем убежище россиянине

Генконсульство России сообщило, что японские компетентные органы отказываются предоставить официальную информацию о якобы приплывшем с Кунашира и попросившем убежище россиянине, передает РИА «Новости».

«Полиция утверждает, что им ничего не известно, поскольку иностранец передан в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро», — говорится в сообщении

В генконсульстве уточнили, что будут добиваться информации и встречи с якобы приплывшим с Курил гражданином, если подтвердится его принадлежность к России.

Ранее сообщалось, что гражданин России самостоятельно приплыл с Курильских островов в город Саппоро в Японии, чтобы подать заявление о предоставлении убежища. По данным агентства Kyodo, мужчина преодолел 20 км от российского острова Курильской гряды Кунашира до японского острова Хоккайдо. Каким именно образом он плыл, не уточняется. Также стало известно, что приплывший в Японию ради политического убежища россиянин оказался владельцем «дальневосточного гектара».