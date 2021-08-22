В московском метро впервые зарегистрировали брак

В московском метрополитене прошла торжественная регистрация брака. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу метро.

«Сразу две пары молодоженов стали семьей в уникальной городской локации», — говорится в сообщении.

Церемония прошла в ночь с 21 на 22 августа на станции «Маяковская». До этого в качестве площадки для свадебной церемонии жители Москвы выбрали Северный речной вокзал и Московскую канатную дорогу.

В январе-июле текущего года россияне зарегистрировали на 40% больше браков (367,7 тысяч), чем годом ранее. Лидерами по этому показателю стали Москва (33 960), Московская область (24 099), Санкт-Петербург (19 679).

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков Рост полагает, что рост числа браков в текущем году может быть обусловлен пандемийными ограничениями, которые действовали в первом полугодии 2020 года. Статистику объяснил тем, что, по его словам, встречается отложенный спрос на регистрацию отношений.