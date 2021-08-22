В штате Миссисипи больным коронавирусом грозят пятилетним тюремным сроком

В штате Миссисипи больным коронавирусом за нарушение условий самоизоляции угрожают пятилетним тюремным сроком, сообщает телеканал Fox News.

Департамент здравоохранения штата Миссисипи в пятницу, 20 августа, выпустил предупреждение, приказав всем инфицированным коронавирусом лицам изолироваться по месту жительства на срок не менее 10 дней. В противном случае, нарушителям угрожает тюремное заключение до пяти лет и штраф в размере $5000.

Такие меры были приняты правительством штата в связи со значительным ростом числа заболевших — Миссисипи стал лидером анти-рейтинга среди американских штатов. За прошедшую пятницу здесь было зарегистрировано 4316 случаев заражения коронавирусом.

«COVID-19 в Миссисипи — это бушующий лесной пожар, но не все помогают подливать воду в огонь на своем заднем дворе», — высказался доктор Алан Джонс, помощник вице-канцлера Медицинского центра Университета Миссисипи по клиническим вопросам.

Вместе со значительным ростом числе заболевших, Миссисипи является одним из наименее вакцинированных штатов.

Ранее более 200 студентов были отчислены из Виргинского университета за отказ от вакцинации.